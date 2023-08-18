محافظ الإسماعيلية يطلق إشارة بدء المهرجان الثاني للمانجو (صور)

أطلق اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية مساء اليوم الجمعة، إشارة البدء لمهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو والذي تقيمه محافظة الإسماعيلية للعام الثاني على التوالي، حيث بدأت الاحتفالات بشارع محمد علي أمام المبنى القديم لديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والسفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، أندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، اوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان) والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة ومدير العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من مشاهير السوشيال ميديا (البلوجرز) ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية والمصرية ووسط حضور شعبي غير مسبوق من أهالي المحافظة.

بدأ الاحتفال بفقرات الفنون الشعبية، تلاه عرض لشباب الإسماعيلية سكيترز، ثم فقرة لفريق الإسماعيلية للدراجات ثم فقرة لعرض موتوسيكلات الرايس وفريق الإسماعيلية للدراجات.

وعقب الافتتاح، انطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان ويستقله جميع الضيوف البلوجرز، كما تم تقديم عرض لفريق موسيقى، واستمر الديفليه من أمام مبنى الديوان العام ووصولًا لمنطقة الحدائق المفتوحة بنمرة ٦.

ويهدف المهرجان إلى تسويق منتج المانجو والترويج لمحافظة الإسماعيلية سياحيًّا وفتح آفاق استثمارية جديدة.