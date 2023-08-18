الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«بيطري المنوفية» يوجه حملة لتحصين الكلاب ضد السعار

جانب من الحمله
جانب من الحمله

تنفذ مديرية الطب البيطري بالمنوفية، حملة موسعة لتحصين الكلاب الضالة في شوارع مدينة السادات، وذلك ضد السعار، فى إطار سعي الدولة المصرية للتخلص من السعار نهائيا في عام 2030، وذلك بمشاركة فرق المديرية وجمعية الرفق بالحيوان.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالمنوفية أن الحملة الخاصة بتحصين الكلاب الضالة تمت بناء علي تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر والادارة العامة للصحة العامة والأمراض المشتركة بالهيئة، بالتعاون مع الدكتور رفعت حماد مدير المديرية.

وحضرت الحملة المخصصة لتحصين الكلاب الضالة في شوارع مدينة السادات بمحافظة المنوفية، الدكتورة دفيبي عزت مدير إدارة الصحة العامة، حيث جرى التعامل في حملة تحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار بشكل مجاني وفقا للمبادرة الرئاسية مصر خالية من السعار 2023 بالاشتراك مع إدارة  السادات البيطرية الدكتورة ايمان الرشيدي مدير الإدارة، والاشتراك مع جمعية إحدى جمعيات الرفق بالحيوان وبالتعاون مع جهاز مدينة السادات.

وقد تم تحصين الكلاب الضالة وشبه المملوكة، بكلا من اجزاء المناطق التالية الاولى والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامن والتاسعة، تبعا لشكاوي المواطنين من الكلاب الضالة في هذه الأماكن. 

الأمراض المشتركة حملة لتحصين الكلاب اعراض مرض السعار حملة تحصين مدينة السادات

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