"لوغاريتم" يقدم نصائح للتعامل مع المدير: "مديرك ليس ولى أمرك"

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على مواصفات المدير في كوريا الجنوبية.

وقال فايق، إنه على مدار الرحلة في التعامل مع مديرين وشخصيات مهمة في كوريا والتي نجحت في رفع اسم بلدها في شتى المجالات، وصلنا لمجموعة من الأشياء التي تعلمناها.

وأضاف أن جزءًا من الرحلة في كوريا هي العلاقة مع المدير في الشغل بشكل عام، متابعًا: "أول حاجة لما تحب تبعت رسالة لمديرك عشان الشغل مفيش مساء الخير وشكرًا، لأنه مش هيرد عليك، لأنه في 100 واحد بيبعتله، بلاش تقوله واحشني عايز أكلمك في موضوع".

وتابع: "الرسالة المظبوطة إن فلان عايز كذا هفيدك بكذا، وهستفيد منك بكذا، ليه بقى، لأن المدير هنا في النهاية عايز ينجح وبيدور على الناس اللي تنجحه، ولو هو حس إنك هتنجحه هيرد عليك، متزنش ومتحاولش تلح، شوف غيره وربنا هيوفقك".

وأكمل: "لما يكون عندك مشاكل في الشغل متدخلش على المدير بمشاكل وبس، قوله عندي المشكلة والحلول اللي عندي دي، ولكن مصدرش طول الوقت مشاكل، ولما يكون عندك خلاف مع زميل في الشغل، متدخلش تقول يا أنا يا هو، المدير هيقولك هو، لأنك مش هتلوي دراعه".

وواصل: "رقم 4 في العلاقة بشكل عام مع المدير اوعى تهدد مديرك إنك ماشي من الشغل، لأنه مبيتهددش هيقولك مع السلامة، لأنه في حاجة في الإدارة بتقول إن الشغل مبيقفش على حد، ولا حتى على المدير، ولا رئيس مجلس الإدارة، وفي قاعدة مهمة هي إن المدير مش ولي أمرك يعني، أنت مدير نفسك".