ننشر استعدادات امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة في دمياط

وجه المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التعليم بدميـاط، باتخاذ أعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتي تنطلق غدا السبت ١٩ أغسطس.

وشدد "وكيل الوزارة" على توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

وأضاف أن المحافظ تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والإجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم.

بالإضافة إلي تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني.

وكرم "وكيل الوزارة" الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بمجموع 407.

والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 401.

وأشار وكيل "تعليم دميـاط"، إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب بمحافظة دمياط من الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للطلاب بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية في التربية والتعليم في محافظة دمياط وحققوا مراكز أولى.