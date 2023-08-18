الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصومالى: عازمون على مواصلة مساعى تحرير البلاد من الإرهاب

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عزمه مواصلة مساعيه من أجل تحرير البلاد من آفة الإرهاب ومحاربة الفساد من أجل الوصول إلى التقدم والازدهار في البلاد.

وقال الرئيس الصومالي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية : «التحدي الأكبر في بلاده هو مقاومة الإرهاب الذي أودى بحياة الآلاف من أبناء شعبه وأصبح عقبة أمام حياة الصوماليين وتنميتهم وتعاونهم»، مشيداً بجهود القوات الصومالية وأهالي المناطق المحررة.

يذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ عقد من الزمن، معارك ضد حركة "الشباب" الإرهابية التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين والأمنيين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإرهاب وكالة الأنباء الصومالية القوات الصومالية

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