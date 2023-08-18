الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 220 طن مخلفات وتحرير 15 محضرًا فى حملة مكبرة بأحياء وقرى المنيا

حملات نظافة ورفع
حملات نظافة ورفع الشغالات بأحياء وقري المنيا

واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع حملات رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشوارع أحياء المدينة والقرى التابعة لها وقامت برفع 220 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وتحرير 15 محضرا متنوعا.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن أقسام البيئة بقرى بنى محمد سلطان والبرجايه ودمشير وصفط الخمار وبنى احمد الغربية تمكنت من تنفيذ حملات نظافة مكثفة بشوارع القرى والأحياء ومن خلال الحملة تم رفع ما يقرب من ٢٢٠ طن مخلفات الطريق العام بترعة سرى باشا بصفط الخمار ومن أمام الوحدة المحلية الصحية بدمشاو هاشم وأيضا تم متابعة أعمال النظافه بمدرسة اللغات ببنى أحمد الغربية والوقوف على مستجدات بالمدرسة والعمل بشكل سريع وفورى لحل اى معوقات توجه أثناء بداية العام الدراسي الجديد.

كما تمكن قسم البيئة بقرية بنى محمد سلطان من رفع مخلفات من كدوان قبلى وبحرى وعمارات الأوقاف بماقوسه ومن الشوارع بجارحى جوه وبره ومن طريق مصر اسوان الزراعى أمام قرية الحواصليه وتحرير ١٥ إنذارا متنوعا أشغال وبيئة ومن شوارع قرية البرجاية ودمشير وحى وسط ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

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المنيا رفع 220 طن مخلفات تحرير 15 محضر اشغال طريق وبيئة حملات بأحياء وقري مركز المنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

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رفع 220 طن مخلفات وتحرير 15 محضرًا فى حملة مكبرة بأحياء وقرى المنيا

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