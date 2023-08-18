«تعليم مطروح» تختتم استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المديرية انتهت من التحضيرات لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة والمقرر لها غدًا السبت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية فترة أولي والتربية الدينية فترة ثانية بلجنة مجمع أبوبكر الصديق الابتدائي وسط مدينة مرسي مطروح.

وأوضح “شحاتة” أنه تم تسليم رئيس لجنة الامتحان كتيبات المفاهيم الخاصة بالمواد الدراسية لتسليمها للطلاب مع بداية الامتحان واستلامها منهم عقب نهايته وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل "تعليم مطروح" حرص المديرية على توفير أجواء آمنة وهادئة لأداء الطلاب الإمتحانات مع الإلتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات وذلك وفقا للتعليمات الوزارية وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعاونة فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع كافه الاجهزة الأمنية والجهات التنفيذيه فى نطاق المحافظة كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية للمتابعة بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية أمن مطروح لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور.

واكد وكيل تعليم مطروح أن المديرية خصصت استراحتين أحدهما للمعلمين المنتدبين لأعمال امتحانات الدور الثاني والأخرى للمعلمات المنتدبات، مشيرًا إلي توافر سبل الإقامة الجيدة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري وذلك علي غرار ما تم خلال امتحانات الدور الاول للشهادة الثانوية يونيو الماضي .

وتابع أن تعليم مطروح خصص اماكن لمبيت الطلاب القادمين من مدن ومراكز المحافظة البعيدة خارج مدينة مرسي مطروح ولديهم دور ثان وذلك بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا للبنات ومجمع الصفتي للبنين حيث المبيت ليلة الامتحان ومغادرة الطلاب عقب أداء الامتحان .