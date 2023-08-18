الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير بالشأن الإيرانى لـ"القاهرة الإخبارية": تمديد زيارة وزير الخارجية لجدة يحمل دلائل كبيرة

جريدة الدستور

أكد الدكتور محمد محسن أبوالنور، خبير في الشئون الإيرانية، أن تمديد زيارة وزير الخارجية الإيراني في جدة إلى يوم إضافي، هو أمر كبير ويحمل العديد من الجدل ويدل على أنه سوف يتخذ قرار كبير في مسار العلاقات بين السعودية وإيران.

وأضاف خبير الشئون الإيرانية خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة: "توقعي الشخصي أن هذا القرار سيكون على مستوى الترتيبات الأمنية في الإقليم، لا سيما أن هذه الزيارة تزامنت مع اتصال هاتفي من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى ولي العهد السعودي، وأيضًا اتصال آخر بالغ الأهمية من وزير الخارجية الأمريكي إلى نظيره السعودي، كل ذلك يدل على أن هناك اهتمامًا دوليًا بهذه الزيارة.  

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخميس، من الرياض على أهمية الوحدة والتعاون والحوار، مؤكدًا أن العلاقات مع السعودية "تتخذ مسارًا صحيحًا"، في أول زيارة له إلى المملكة منذ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في مارس. 

الخارجية الايراني جدة الخارجية

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