قالوا عن البطولة العربية للجودو فى العلمين (إنفوجراف)

أشاد المشاركون في البطولة العربية للعبة الجودو 2023، والمقامة في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة من جنسيات وأعمار مختلفة، بالتنظيم المميز للبطولة.

وأكدت الوفود المشاركة انبهارها بفعاليات البطولة العربية للجودو والتنظيم المميز داخل مدينة العلمين، مشيدين بالمجهود الذي بذلته مصر لخروج البطولة بهذا الشكل الرائع.

اختتمت منافسات البطولة العربية للجودو، اليوم الجمعة، في مدينة العلمين، بمشاركة وفود من مختلف الدول العربية، وسط مطالبات بإقامتها سنويًا داخل المدينة.

وتستضيف المدينة مهرجان العلمين الجديدة 2023، والذي يعد هو الأضخم في الشرق الأوسط، ويضم فعاليات فنية ورياضية ومسابقات مميزة.