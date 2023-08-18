كلوب: لم يحدث شىء بيني وبين صلاح منذ استبداله

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن مباراة فريقه لمواجهة بورنموث، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد بورنموث، غدًا السبت، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد، في ثاني جولات بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لقد اشتقت للأجواء في ملعب آنفيلد، أنا متأكد من أن الناس متحمسون لرؤيتنا مرة أخرى ، لذلك دعونا نستخدم ذلك أيضًا، يجب أن تكون جاهزًا، أن نقاتل وهذا ما أريد أن أراه".

وعن محمد صلاح بعد استبداله في مباراة تشيلسي، قال: "الأمر مر عليه من أسبوع، لقد كان لديه أسبوع تدريب رائع، ومن العدل أن نقول ذلك، الآن يمكنه أخذ ذلك في المباراة (يوم السبت)، منذ يوم الأحد لم يحدث شيء آخر".

وعن التعاقد مع الياباني واتارو إندو قادمًا من شتوتجارت الألماني بعد فشل التعاقد مع مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، قال: "أنا سعيد حقًا لأننا نستطيع إعلان الاتفاقية، اتفاقية مع النادي ومع اللاعب، أنا من ألمانيا، أشاهد الكثير من الدوري الألماني، لقد عرفته منذ أن كان في شتوتجارت وأحببته منذ البداية، كان الأسبوع الماضي صعبًان ويمكنك إما التمسك بالمشكلة أو إيجاد حل".

وأضاف: "إنه لاعب كرة قدم جيد حقًا، هو جيد حقًا في الهواء والدفاع بشكل عام، ذكي حقًا من الناحية التكتيكية، لاعب كرة قدم جيد، قلب كبير، رغبة".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كان سيكون متاحًا للعب غدًا أم لا، سنرى، لقد تحسن منذ عام منذ ظهوره على شاشة كرة القدم المناسبة، عندما جاء إلى أوروبا، لم يكن الأمر بهذه السهولة، الآن لديه 50 مباراة مع اليابان ولا أعرف عدد مباريات شتوتجارت، على أرض الملعب، يتحول إلى وحش حقيقي. لقد كان على شاشتي لفترة طويلة بالفعل، أنا شخصيا سعيد حقا عن ذلك. الآن، لنبدأ العمل".

وعن عمر اللاعب، قائلًا: "في كرة القدم نغلق الكتب مبكرًا جدًا، هذا هو العالم الذي نعيش فيه، وظيفتي ليست أن أشرح، مهمتنا هي تحقيق ذلك على أرض الملعب، سنرى كم من الوقت نحتاج إلى التعود على ما نقوم به، أنا سعيد حقًا بأن هذه القصص لا تزال ممكنة في عالم كرة القدم".

وعن الميركاتو وما إذا كان من الصعب التعاقد مع لاعبين في الصيف، قال: "لست متأكدًا من أن الأمر يتعلق بليفربول، كل شيء أكثر صعوبة، هناك الكثير من الأشياء المختلفة، وبعض الأندية لديها طريقة مختلفة للقيام بذلك وبطريقة ما تعمل، كنادي عادي، من الصعب حقًا اللحاق بهم. هذه ليست مشكلتي".

وأوضح: "علاوة على ذلك، لم تجعل المملكة العربية السعودية الأمور أسهل، لقد جربتها الصين، وما زالت الولايات المتحدة تحاول ذلك، المال اللانهائي يسبب مشكلة، هكذا هي الأمور، سيكون رائعًا إذا تمكن شخص ما من إيجاد حل، أصبح الأمر أكثر صعوبة، لكن عدم إقناع اللاعبين بالقدوم إلى ليفربول، عليك فقط التأكد من أنك تبحث عن الأشخاص المناسبين. أجلس هنا وأنا سعيد حقًا بفترة الانتقالات في هذه اللحظة، سنواصل البحث، وسنحاول اتخاذ أفضل القرارات لهذا النادي ولن نستخدم المال أو أي شيء آخر كذريعة، سنقوم بذلك فقط، نحن نفعل ذلك بطريقتنا ونحن مستعدون للقتال".