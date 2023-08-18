بالأسماء.. المتنافسون على جائزة أفضل وجه صاعد في "القاهرة للدراما"

تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس.

وكشفت إدارة المهرجان عن أسماء الوجوه الصاعدة التي شاركت في أعمال درامية خلال العام الجاري والذي سوف يختار منهم الجمهور افضلهم عبر تصويت إلكتروني، بالإضافة إلى رأي لجنة التحكيم التي تضم الفنانين إلهام شاهين وكريم عبدالعزيز وعبدالرحيم كمال وجمال عبدالحميد والناقد طارق الشناوي.

وكانت الأسماء المشاركة والمتنافسين على جائزة أفضل وجه صاعد كالتالي..

"أمير عيد، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، صدقي صخر، تامر هاشم، ملك الحسيني، عصام عمر، سلافة غانم، مريم الجندي، علي عبدالمنعم، جيسيكا حسام، لينا صوفيا، جيهان الشماشرجي، سارة الشامي، ليلى أحمد زاهر، مصطفى غريب، داليا شوقي”.

بالإضافة إلى “أحمد جمال، سعيد أحمد، ماجد عمر شريف، لمي كتكت، وردشان مجدي، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، فاتن سعيد، مونيكا هاني، جالا هشام، جودي مسعود، مايان السيد، أحمد عبد الوهاب، يوسف عمر، ولاء الشريف، رنا رئيس، مريم أشرف زكي، فريدة رجب، طه الدسوقي” .

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.