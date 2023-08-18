واشنطن تطالب بوقف القتال في دارفور

طالبت الولايات المتحدة أطراف الصراع في نيالا بولاية جنوب دارفور والمناطق المأهولة الأخرى، بوقف الأعمال القتالية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم: “نشعر بقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن قصف عشوائي تسبب بضحايا بين المدنيين وخسائر في الممتلكات ، داعية في الوقت نفسة طرفي الصراع للوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي المتعلق بحماية المدنيين”.

وأضاف البيان أن استمرار هذه الأزمة يؤدي إلى مزيد من القتلى بين المدنيين الأبرياء، أو إصابتهم بجروح خطرة، أو فقدانهم منازلهم وقوتهم ومصدر رزقهم.