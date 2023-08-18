الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لاعب عربى بالبطولة العربية للجودو: لم أر مثل بطولة العلمين طوال مسيرتى

ختام البطولة العربية
ختام البطولة العربية للجودو

أشاد أحد اللاعبين العرب ضمن الوفود المشاركة بالبطولة العربية للجودو، بالتنظيم الرائع للبطولة وبمدينة العلمين الجديدة، قائلا: "بقالي 8 سنين بلعب الجودو والسنة دي مختلفة بسبب تنظيمها في مدينة العلمين الجديدة".

ختام البطولة العربية للجودو 

واختتمت اليوم الجمعة، منافسات البطولة العربية الجودو والتى أقيمت بالعلمين الجديدة، بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية للبراعم والناشئين والأشبال.

ويشارك من مصر 30 فريقاً بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة بالبراعم والناشئين والأشبال، مقسمين إلى 76 برعما، و65 من الأشبال، بالإضافة إلى 51 على مستوى الناشئين.

وأشادت الوفود المشاركة بالبطولة والتنظيم الرائع، والذي يعكس الجهود المبذولة لخروج البطولة في أبهى صورها.

الجودو البطولة العربية للجودو العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة تنظيم البطولة العربية للجودو

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