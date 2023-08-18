بعد نجاح حفله بالعلمين.. "حكيم": ياريت نعمل مهرجانات فنية في كل محافظة

أكد الفنان الشعبي العالمي حكيم، أنه يتمنى تكرار تجرية مهرجان العلمين الجديدة، وأن يصبح نواه تنبثق منه العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية.

وقال خلال حوار له على قناة "دي إم سي"، بعد نجاح حفله أمس: "عايزين نلف كل المحافظات من أسوان والسويس وبورسعيد، وغيرها من محافظات، عشان يكون في كل بلد مهرجان".

وأضاف: "اقترحت من فترة أن كل محافظة يكون فيها مسرح أسوة بالرياضة، كل محافظة فيها ستاد، فلازم يكون لكل محافظة مسرح لتحقيق العدالة الثقافية".

ووجه الشكر والامتنان لكل رفقاء المشوار بداية من الفنان حميد شاعري لأنه من قدمه للجمهور، ولكل من فايز عزيز، وسامح المنياوي المحامي، مؤكدا أن كل من كان قريبا منه في أول مشواره ظل قريبا.