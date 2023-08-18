الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد نجاح حفله بالعلمين.. "حكيم": ياريت نعمل مهرجانات فنية في كل محافظة

حكيم
حكيم

أكد الفنان الشعبي العالمي حكيم، أنه يتمنى تكرار تجرية مهرجان العلمين الجديدة، وأن يصبح نواه تنبثق منه العديد من المهرجانات والفعاليات الفنية.

وقال خلال حوار له على قناة "دي إم سي"، بعد نجاح حفله أمس: "عايزين نلف كل المحافظات من أسوان والسويس وبورسعيد، وغيرها من محافظات، عشان يكون في كل بلد مهرجان".

وأضاف: "اقترحت من فترة أن كل محافظة يكون فيها مسرح أسوة بالرياضة، كل محافظة فيها ستاد، فلازم يكون لكل محافظة مسرح لتحقيق العدالة الثقافية".

ووجه الشكر والامتنان لكل رفقاء المشوار بداية من الفنان حميد شاعري لأنه من قدمه للجمهور، ولكل من فايز عزيز، وسامح المنياوي المحامي، مؤكدا أن كل من كان قريبا منه في أول مشواره ظل قريبا.

حكيم الفنان حكيم مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة حفل حكيم بالعلمين

الأكثر قراءة

أشرف بن شرقى يهدد استمرار هداف بيراميدز مع الفريق

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

موعد بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس بطريق "الإسكندرية- مطروح" لـ51 شخصًا

كشف ملابسات فيديو سرقة سيارة فى التجمع الأول

ضبط هارب من 51 حكمًا قضائيًا فى البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس