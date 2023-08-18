بعد نجاح حفله بالعلمين.. حكيم: عندى حفلات فى أستراليا وكندا وأمريكا

أكد الفنان الشعبي العالمي حكيم، أن الخلطة السحرية لنجاحه في قارة إفريقيا ترجع إلى نوعية المزيكا التي يعتمد عليها، ومدى مواكبتها العصر، من أجل إضافة طعم جديد ومعاصر للأغنية الشعبية.

وأضاف "حكيم" خلال حوار له على قناة "دي إم سي" بعد نجاح حفله، أمس: "لما استفاد من روح العصر، في الأغاني اللي بتسعد الناس، الغنا شعبي والمزيكا شعبي مع تغيير فقط الإطار الخارجي للمزيكا أعتقد إن ده هو سر الخلطة السحرية لنجاح أغانيَّ في الوطن العربي وإفريقيا".

وتابع حكيم: "خفة الدم والرشاقة مطلوبتان من الفنان على خشبة المسرح"، موضحًا أنه تمنى غناء أغنية "حلاوة روح" قبل تنفيذها بـ12 عاما.

وعن الأغاني التي يطلبها جمهوره في كل حفل، واصل: "افرض" و"الحق عليه" و"لا واحد ولا100"، "رقصوني"، "حلاوة روح"، "قاسي قاسي"، "آه ياقلبي"، لافتا إلى أن الأخيرة تطلب منه خصيصا في خارج مصر".

وأكد الفنان حكيم أن لديه 4 حفلات في أستراليا في شهر ديسمبر المقبل، فيما لديه جولة حفلات كبرى خلال شهر مارس في كندا وأمريكا، مشيرًا إلى أن الأغنية الشعبية لا تموت والسوق المصر بتفرغ مطربين شعبيين.