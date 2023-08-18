آخر تطورات أزمة بطولة السوبر بين الأهلى واتحاد الكرة.. وتمسك الأحمر باستبعاد الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل القلعة الحمراء، النقاب حول موقف إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بعد إرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة بشأن تحديد موعد ومكان مباراة السوبر المحلي.

وأكد المصدر أن خطاب الأهلي كشف ما توصل إليه مجلس إدارة النادي برغبة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بإلغاء السوبر المحلي الذي يجمع بين بطلي الدوري والكأس.

وأشار المصدر إلى أن هدف إدارة الأهلي الحصول على قرار رسمي من اتحاد الكرة يخطره رسمياً بالقرار الذي يرفض الإعلان عنه وهو إلغاء السوبر المحلي من أجل تنفيذ مخططه باستحداث بطولة جديدة خلال الموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الأهلي يرغب في الحصول على الأسباب الحقيقية من الجبلاية بشأن استحداث بطولة جديدة تعويضاً عن السوبر القديم.

وتابع المصدر أن إدارة الأهلي ترغب في اصطياد اتحاد الكرة حالة تفنيد قراره الجديد والذي سيعلن وقتها أن السوبر المصري الجديد سيضم 4 فرق من أجل استكمال السوبر القديم.

وقال المصدر إن في حالة إعلان الجبلاية عن الفرق الأربعة المشاركة ومن ضمنها الزمالك سوف يتمسك مسئولو القلعة الحمراء باستبعاد الزمالك من البطولة لانسحابه من النسخة السابقة.

واختتم المصدر أن إدارة الأهلي قامت برمي الكرة في ملعب الجبلاية ووضعه في مأزق وأن يكون أمامه حل وحيد أما التراجع عن إلغاء السوبر القديم واستكماله باللوائح القديمة والإعلان عن إقامة بطولة سوبر حديثة منفصلة تضم 4 فرق وقتها الأهلي لن يعترض علي وجود الزمالك في البطولة المستحدثة بنظام جديد.

وكان مسئولو النادي الأهلي أرسلوا خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس وزاد الأهلي في استفساره عن لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها.

وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.

جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليا وقاريا.