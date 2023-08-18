رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع واتارو إندو قادمًا من شتوتجارت

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع الياباني واتارو إندو قادمًا من شتوتجارت الألماني، بعقد طويل الأمد.

ورحب نادي ليفربول عبر موقعه الإلكتروني بلاعبه الجديد، بعد التوصل لاتفاق مع شتوتجارت للتعاقد معه، ليصبح ثالث صفقة للفريق الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر والمجري دومنيك سوبوسلاي.

وسيرتدي إندو القميص رقم 3 مع ليفربول، بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي، فيما قدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة بمبلغ يُقدر بـ20 مليون يورو تقريبا.

ويأتي ذلك بعد فشل التعاقد مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو، وروميو لافيا، الذين قررا الانضمام لـ تشيلسي.

وعبر إندو عن سعادته بالانضمام لـ ليفربول، معلقًا: "أنا سعيد جدًا الآن وأنا متحمس جدًا للانضمام إلى نادٍ كبير في ليفربول، مضيفا إنه شعور رائع وهذا حلمي. لطالما كان حلم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أحد أكبر الأندية في العالم، إنه حلم تحقق بالنسبة لي".

وتابع اللاعب: "ستكون هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي التي ألعب فيها في آنفيلد. لا أطيق الانتظار حتى ألعب في آنفيلد أمام جماهير ليفربول، واستطرد ألعب كرقم 6 وأنا أشبه كلاعب دفاعي. أعتقد أنني أستطيع مساعدة هذا النادي دفاعيًا وسيكون لدي تنظيم جيد في الوسط. أعتقد أن هذا هو عملي، أنا متحمس جدًا للانضمام إلى هذا النادي وأنا أتطلع لرؤيتكم في آنفيلد".

- أبرز المعلومات عن لاعب ليفربول الجديد

ويبلغ إندو من العمر 30 عامًا، وانضم إلى شتوتجارت صيف عام 2019 معارًا، ثم 2020 بصفة دائمة، قادمًا من سينت ترويدن البلجيكي.

ولعب إندو الموسم الماضي 40 مباراة بمختلف المسابقات مع شتوتجارت، مسجلًا 6 أهداف إضافة لصناعته 5 آخرين.

ويستعد ليفربول لمواجهة بورتموث، غدًا السبت في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويحمل إندو شارة قيادة منتخب اليابان، حيث شارك في 50 مباراة دولية وسجل هدفين، وشارك في 4 مباريات ببطولة كأس العالم 2022 حيث وصل منتخب بلاده لدور الـ 16.