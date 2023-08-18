بريطانيا.. إضرابات العمّال تنتقل إلى مصانع الذخيرة والصواريخ (فيديو)

انتقلت عدوى الإضرابات في بريطانيا إلى مصانع الذخيرة والصواريخ، حيث عزم حوالي 50 عاملًا في مصنع بريطاني لتصنيع الصواريخ على الإضراب لمدة أسبوعين؛ للمطالبة بتحسين الأجور.

وأشار تقرير قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الإضراب قد يشل حركة العمل في المصنع الذي يزود أوكرانيا بالصواريخ.

وذكر التقرير أن العاملين في المصنع قرروا تعليق إضرابهم، بعد تواصل وزارة الدفاع البريطانية معهم.

وتم تعليق الإضراب في المصنع بعد موافقة وزارة الدفاع البريطانية على التواصل مع العمَّال، وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن النزاع أُحيل إلى هيئة التوفيق والتحكيم للمساعدة في الاتفاق على حلول ممكنة.