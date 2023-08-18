الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل تعدى شخصين على أسرة بسلاح أبيض فى المعادى

جريدة الدستور

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين تعديا على  شخص ونجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً استغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدي على نجله بسلاح أبيض، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص، أحدهم نجل القائم على النشر تضرروا من قيام شخصين بالتعدي عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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