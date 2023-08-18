القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال مناطق فى الضفة الغربية

كشفت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن هناك سلسلة من الاقتحامات تقوم بها قوات الاحتلال في جميع المحافظات، وتحديدًا في مدينة جنين والقرى التابعة لها.

وأضافت أن هناك أيضًا سلسلة من الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال بحثًا عن مطلوبين للأمن الإسرائيلي، ويتم أيضًا اعتقال بعض الأشخاص في نابلس وجنين.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تعلن عن عدد إصابات محدد جرّاء تلك الاقتحامات، وأن معظم الإصابات ناتجة عن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة النارية، مؤكدة إصابة العديد بحالات اختناق ويتم العلاج ميدانيًا، أما المصابون بأعيرة نارية يتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة جنين.

وتابعت: "الفصائل الفلسطينية تندد بتلك الاقتحامات التي تقول للسلطات الفلسطينية أنه لا توجد سوى دولة إسرائيلية، ولا توجد سيادة للسلطة الفلسطينية على هذه الأراضي الخاضعة للسلطات الفلسطينية".