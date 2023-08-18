الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل اقتحام قوات الاحتلال مناطق فى الضفة الغربية

جريدة الدستور

كشفت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" تطورات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن هناك سلسلة من الاقتحامات تقوم بها قوات الاحتلال في جميع المحافظات، وتحديدًا في مدينة جنين والقرى التابعة لها.

وأضافت أن هناك أيضًا سلسلة من الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال بحثًا عن مطلوبين للأمن الإسرائيلي، ويتم أيضًا اعتقال بعض الأشخاص في نابلس وجنين.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تعلن عن عدد إصابات محدد جرّاء تلك الاقتحامات، وأن معظم الإصابات ناتجة عن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة النارية، مؤكدة إصابة العديد بحالات اختناق ويتم العلاج ميدانيًا، أما المصابون بأعيرة نارية يتم نقلهم إلى مستشفيات مدينة جنين.

وتابعت: "الفصائل الفلسطينية تندد بتلك الاقتحامات التي تقول للسلطات الفلسطينية أنه لا توجد سوى دولة إسرائيلية، ولا توجد سيادة للسلطة الفلسطينية على هذه الأراضي الخاضعة للسلطات الفلسطينية".

قوات الاحتلال اقتحامات قوات الاحتلال الضفة الضفة الغربية القاهرة الإخبارية مدينة جنين جنين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. ارتفاع مصابي انقلاب أتوبيس بطريق "الإسكندرية- مطروح" لـ51 شخصًا

شروط تعجيزية.. كواليس مفاوضات أمير مرتضى منصور وميدو لإقناع أحمد فتوح بالتجديد للزمالك

محافظ مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث الأتوبيس السياحى

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

ظهور القرش "بهلول" على شواطئ سفاجا (صورة)

أبوبكر بادة: البطولة العربية للجودو أُقيمت فى أجواء رائعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

صور

تفوق مصري.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" في العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس