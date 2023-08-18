الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شروط تعجيزية.. كواليس مفاوضات أمير مرتضى منصور وميدو لإقناع أحمد فتوح بالتجديد للزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشف مصدر في الزمالك عن 3 مطالب هامة لأحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل خوف بعض الجماهير من فكرة رحيل فتوح وإمكانية انضمامه إلى صفوف الأهلي.

وقال المصدر إن "فتوح" عقد جلسة خاصة مع أمير مرتضى منصور، وأحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، وحدد اللاعب 3 مطالب من أجل تجديد عقده، ونستعرض المطالب على النحو الآتي: 

أولًا: الحصول على مستحقاته كاملة المتأخرة لضمان التجديد دون وجود أي مستحقات متأخرة باقية له.

ثانيًا: دخول اللاعب ضمن قائمة لاعبي الفئة الأولى في الزمالك، نظرا لدوره المؤثر، وهذا الأمر وافق عليه أمير مرتضى وكذلك أحمد حسام ميدو.

ثالثًا: وجود ضمان له بالموافقة على احترافه حال وجود عرض خارجي من الدوريات الخمس الكبرى، والمفاجأة أن فتوح طلب وضع بند يجعل الزمالك يوافق على فكرة احترافه في الدوريات الخمس الكبرى حال تلقيه أي عرض مادي مقبول بالنسبة للنادي واللاعب، ولكن هذا الأمر رفضه أمير مرتضى وكذلك أحمد حسام ميدو، ولا تزال المفاوضات مستمرة مع اللاعب.

الزمالك أحمد فتوح الاهلى فتوح أمير مرتضى منصور

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