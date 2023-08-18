أبوبكر بادة: البطولة العربية للجودو أُقيمت فى أجواء رائعة

أشاد أبوبكر بن بادة، مدير التحكيم بالاتحاد العربي للجودو، بأجواء البطولة العربية للجودو التي أُقيمت في العلمين، مؤكدًا أنّ البطولة أُقيمت في أجواء رائعة وسط سحر الطبيعة في العلمين.

وشدد على أنّ الرياضة المصرية تتقدم كل يوم، مقدمًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومرزوق علي، رئيس اتحاد الجودو، على التنظيم الرائع للبطولة.

واختتم مدير التحكيم تصريحاته بأنّ البطولة أُقيمت في أجواء مميزة، وعدّلنا فيها القوانين منعًا لتواجد حركات خطيرة تضر باللاعبين الناشئين حتى يعودوا إلى بيوتهم سالمين. وقدّم التحكيم مستوى مميزًا في البطولة وأعطى لكل طرف حقه.

وانتهت منافسات البطولة العربية للجودو بتتويج فريق القادسية الكويتي بالمباراة النهائية، على حساب فريق إمام المتقين العراقي، وسلّم رئيس الاتحاد المصري للجودو مرزوق علي الجوائز على الفائزين. وشهدت البطولة منافسات قوية للغاية بين جميع اللاعبين، وحقق لاعبو مصر نتائج رائعة خلال البطولة.

وشارك في البطولة العربية للجودو 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية، وسط منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى. فيما حصد فريق وادي دجلة الميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق الخيطان الكويتي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العربية للجودو المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

نتائج اللاعبين المصريين في اليوم الثالث للبطولة :

وزن 73: الذهبية ليحيى حمدي دياب والبرونزية لعبد الرحمن غريب.

وزن 44: الذهبية لحبيبة علي.

وزن 81: البرونزية لعلي الصياد.

وزن 81: الذهبية لمحمد عصفور.

وزن 90: الذهبية لمحمد مصطفى - البرونزية لأحمد هاشم وأحمد عبدالعزيز.

وزن 50: الذهبية ياسين سعيد - البرونزية ليوسف أحمد.

وزن 57: الذهبية لروقية عبدالعزيز.

وزن 55: الذهبية لعمر حسين - البرونزية لخالد الشاذلي.

وزن 60: الذهبية لمازن التوني - البرونزية لأنطوان ونيس.

وزن 66: الذهبية ليوسف الكسار - البرونزية لعمر قداح.

وزن 70: الذهبية لـ صفا قدري.