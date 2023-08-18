الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مؤامرة على النبى محمد".. قصة مقال أثار أزمة بين مصطفى أمين وعبدالرحمن بدوى

أنيس منصور
أنيس منصور

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتب الكبير أنيس منصور، والذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1924، وفي حوار أجرته جريدة روزاليوسف مع الكاتب الراحل عام 2001، تحدث فيه عن قصة مقال بين عبدالرحمن بدوي ومصطفى أمين.

 وقال الكاتب الكبير أنيس منصور في الحوار، " كان عبدالرحمن بدوي أستاذ الفلسفة الفائز بجائزة مبارك قد حضر مؤتمرًا للمستشرقين في ميونيخ فكتب مقالًا لأخبار اليوم وقمت بعرض المقال على مصطفى أمين وأنا سعيد بأني سوف أنشر مقالًا لأستاذي".

وأضاف "منصور"، "لكني فوجئت بأن الأستاذ مصطفى أمين يرفض نشر المقال لصعوبة عباراته، فصدمت لأنني لم أكن أدرك أن الدكتور عبدالرحمن بدوي يكتب بشكل وأنا أكتب بشكل آخر تمامًا، فما كان مني إلا أنني أخذت مقال الدكتور وأعدت صياغته وخففت عباراته فهو يكتب لمن هم مثلي لكن لا يستطيع أن يكتب للقراء، أنا أستطيع ذلك وهو لا لأنه باحث متخصص.

وتابع، نشر المقال بعدما قمت بتبسيطه واستبعدت عبارات الفلسفة وصدر بمانشيت أحمر في الصفحة الأولى من أخبار اليوم بعنوان "مؤامرة على النبي محمد"، بمعنى أن أستاذي بدوي رجل عظيم الأثر في داخلي، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لعموم القراء 

أنيس منصور روز اليوسف عبد الرحمن بدوي مصطفى أمين جائزة مبارك

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