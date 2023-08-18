الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أغناطيوس يشارك فى رسامة كهنة بإيبارشية كفر الشيخ

كنيسة
كنيسة

صلى  الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها، القداس الإلهي مع الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة بكنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس بكفر الشيخ.

  وبعد صلاة الصلح رسم الآباء الأساقفة برسامة الشماس أمجد سمير بأسم القس توماس سمير كاهنا على دير الشهيدة دميانة، والشماس فادى يوسف باسم القس أرسانيوس يوسف كاهنا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس والقديس أبسخيرون القلينى بمدينة الحامول.

جاء ذلك بمشاركة أباء من إيبارشية كفر الشيخ والمحلة الكبرى، وسوف يقضى الآباء الجدد فترة الأربعين بدير الشهيد مارمينا بمريوط .

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الثلاثاء المقبل بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم، بقداس العيد وتختتم صوما دام لمدة 15 يوما، يعد ذلك الصوم تكريمًا وحبًا للسيدة العذراء مريم والدة السيد المسيح، كما يقوم البعض بتكريس أسبوع صوم آخر، بالإضافة إلى المدة الأساسية وهى فترة الأسبوعين.

اسقف دمياط وكفر الشيخ الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبر الان آلاف الانبا

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