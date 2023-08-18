ختام فعاليات الورشة الحرفية بمركز شباب الاستاد تحت شعار "حرفتك صنعتك"

اختتمت مديرية الشباب والرياضة، "إدارة تنمية الشباب"، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، "الإدارة العامة لأندية الفتاة والمرأة"، ورشة حرفية تحت شعار "حرفتك صنعتك" لأعضاء أندية الفتاة والتطوع، وذلك ضمن خطة أندية الفتاة بالإدارة.

تضمنت الورشة تعليم صناعة "الشنط القماش"، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالمرأة والفتاة ومشاركتهم في كل الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب.

وأقيمت الورشة خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري، بمركز شباب الاستاد، تحت إشراف الأستاذة داليا عدس.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبدالفتاح حافظ، مدير عام المديرية، والأستاذة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة أسماء إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للفتاة والمرأة بوزارة الشباب والرياضة، وعائشة الغزاوي، مدير الإدارة، وجايدة مطر، منسقة ومسئولة أندية الفتاة بالمديرية، والأستاذ عهدي المغربي، مشرف التطوع بالإدارة، ومسئولي المركز: الأستاذ عبدالرحمن بصلة رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبدالنعيم، مدير المركز، والأستاذة مروة شتيوي، مشرف أندية الفتاة والتطوع بالمركز.

ختام فعاليات الورشة الحرفية

ختام فعاليات الورشة الحرفية