محافظ مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الأتوبيس السياحي

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابي حادث انقلاب أتوبيس سياحي أعلى كوبري ألماظة بالكيلو ٤٨ طريق مطروح إسكندرية وإصابة ٤٨ شخصًا.

وأوضح الدكتور مصطفى أشرف، مدير مرفق إسعاف مطروح، أنه فور تلقي البلاغ بانقلاب أتوبيس سياحي أعلى كوبري ألماظة صباح اليوم الجمعة، تم الدفع بعدد ١٥ سيارة خلال أقل من ٦ دقائق، وتم نقل جميع المصابين بعدد ٤٨ مصابًا، منهم نقل ٣١ مصابًا إلى مستشفى مطروح العام، و١٧ إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

وأشار الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أنه يتم حاليًا تقديم كل الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد المستمرة بمستشفى مطروح العام، ورأس الحكمة المركزي، خاصة مع الإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل وخاصة مع يوم الجمعة ويوم الرحلة الواحد.