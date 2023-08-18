جامعة حلوان الأهلية تعلن عن إطلاق برنامج الاتصال البصرى وفنون الميديا

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن إطلاق برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا بكالوريوس الاتصال البصري وفنون النيوميديا بكلية الفنون والفنون التطبيقية بحد أدنى ٥٣٪ ومصروفات البرنامج ٥٠٠٠٠ جنيه مصري، وهو برنامج متخصص مصمم خصيصًا للطلاب الذين يرغبون في تعلم الفنون المتطورة غير التقليدية.

ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فهم واسع لمجموعة متنوعة من التخصصات، مع التركيز على تخصص واحد محدد يتوافق مع اهتمامات الطلاب.

يتكون برنامج بكالوريوس فنون الاتصال البصري والنيوميديا من مجموعة متنوعة من الدورات في وسائل النيوميديا والتكنولوجيا، تم تصميم هذه الدورات بعناية لتلبية احتياجات الطلاب وتطوير مهاراتهم في المجال، تشمل المناهج الدراسية مجموعة من المواد الأساسية المطلوبة، بالإضافة إلى الدورات التي يتم اختيارها حسب اهتمامات الطالب، يتم توفير أحدث التقنيات والأدوات في مجال الاتصال البصري وفنون الميديا لضمان تجربة تعليمية شاملة وممتعة.

تتميز درجة بكالوريوس الفنون في النيوميديا والتكنولوجيا بجامعة حلوان الأهلية بنهجها المبتكر ومتعدد التخصصات المتطورة. نحن نلتزم بتوفير بيئة تعليمية ملهمة ومحفزة التي تتيح للطلاب فرصة استكشاف وتطوير قدراتهم الإبداعية والفنية.

من خلال الدراسة سيحصل الطلاب على فرصة لتعلم التصميم التفاعلي (Interactive Design)، وتصميم الواقع الافتراضي والواقع المعزز (VR and AR Design)، وتصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم (UI and UX)، بالإضافة إلى تصميم الجرافيك المتحرك (Motion Graphic) وتصميم التطبيقات المتطورة (App Design).وفرص للتعاون والابتكار، نسعى جاهدين لتمكين الطلاب ليصبحوا قادة في مجال الاتصال البصري وفنون الميديا.

نحن نفخر أيضًا بأن برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا بجامعة حلوان الأهلية يتماشى مع معايير الجامعات الدولية الرائدة في هذا التخصص الجديد. ونسعى جاهدين لتجهيز الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة، مما يمنحهم فرصًا واسعة في سوق العمل الدولي المتنامي.

إننا ندعو جميع الطلاب المصريين المهتمين بالفنون المتطورة والتكنولوجيا والاتصال البصري وفنون الميديا للاستفادة من هذه الفرصة المميزة. فريقنا التعليمي المتخصص والمتفاني سيعمل جنبًا إلى جنب معكم لضمان تجربة تعليمية مثيرة وملهمة تساعدكم على تحقيق طموحاتكم الفنية والمهنية.

لمزيد من المعلومات حول برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا بجامعة حلوان الأهلية، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت أو الاتصال بنا مباشرة. نحن متحمسون للترحيب بكم في مجتمعنا الفني والابتكاري ومساعدتكم على بناء مستقبل مشرق في مجال الفنون والتكنولوجيا.

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