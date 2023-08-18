القاهرة الإخبارية: تدريبات روسية صينية مشتركة مضادة للغواصات فى المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بحارة من روسيا والصين يجرون تدريبات مضادة للغواصات وتحاكي صد هجوم جوي في المحيط الهادئ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة قوات كييف مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود الروسي بزورق مسيّر الليلة الماضية، تم تدميره قبل وصوله إلى هدفه.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن محاولة الهجوم تم تنفيذها الليلة الماضية في الساعة 22:55، حيث قامت القوات الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود الساهرة على حماية الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 237 كم جنوب غرب سيفاستوبول، موضحة أن محاولة الهجوم تم تنفيذها بقارب بحري مسير، تم رصده وتدميره قبل وصوله إلى الهدف، وأن سفن الأسطول تواصل مهامها بشكل طبيعي.