الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آخر استعدادات حفل أنغام بمهرجان العلمين.. الليلة

أنغام
أنغام

كشفت فرح الخولي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، آخر استعدادات حفل الفنانة أنغام، والمقرر انطلاقه اليوم الجمعة، وسط حضور جماهيري كبير، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يُعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت خلال تغطيتها الحية من مدينة العلمين الجديدة، إن الأجواء حماسية والكل ينتظر حفل الفنانة أنغام؛ لما تتمتع به من جماهيرية خاصة في مصر والوطن العربي، مؤكدة أن الحفل سيُذاع اليوم على الهواء مباشرة على قناة "dmc".

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، حيث بدأت أولى فعالياته يوم 13 يوليو الماضي، وتستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين عربيًا ودوليًا.

أنغام القاهرة الإخبارية حفل أنغام مهرجان العلمين الجديدة فعاليات مهرجان العلمين

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