روس إلكترونيكس الروسية تسلم أحدث نظام اتصالات متكامل للسفن الحربية

أعلنت شركة روس إلكترونيكس الروسية، اليوم، أنها بدأت بتسليم أحدث نظام اتصالات متكامل للسفن الحربية للعملاء الأجانب.

وذكر المكتب الاعلامي للشركة الروسية القابضة، أن شركة روس إلكترونيكس التابعة لشركة روستيخ الحكومية بدأت في تسليم النسخة التصديرية من نظام الاتصالات المتكاملة "آر 760" لتجهيز القوارب والسفن لأغراض مختلفة، ويمكن استخدام المعدات في جميع أنواع السفن، بما في ذلك السفن الحربية من الدرجة الأولى، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي السياق، صرح المدير العام لمعهد أومسك للبحوث العلمية، فلاديمير بيريزوفسكي، بأن استخدام تكنولوجيا الراديو المعرفة بالبرمجيات يوفر مورد تحديث لمجمع "آر 760" غير محدود تقريبا.

واشنطن تصادق على إرسال مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، صادقت الولايات المتحدة على إرسال مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء تدريب طياريها، وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت مساء أمس الخميس، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول باستخدام زورق بحري مسيّر.

وذكر بيان الوزارة، أنه في سياق التصدي لهجوم في البحر الأسود، دمرت سفن أسطول البحر الأسود الروسية، زورقا أوكرانيا مسيرا حاول دون جدوى استهداف سفن الأسطول.

وقال البيان: "في تمام الساعة 22:55 مساء أمس الخميس، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة بواسطة زورق بحري مسير، لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود التي تؤدي مهام السيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تتمركز على مسافة 237 كيلومترا جنوب غرب سيفاستوبل".

وأوضحت الوزارة، أنه أثناء صد الهجوم، تم تدمير زورق العدو غير المأهول بنيران من سفن أسطول البحر الأسود - سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف"، ما منع وصول الزورق الأوكراني إلى هدفه.