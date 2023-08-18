الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 4 مخابز لتصرفها فى 67 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، بضرورة استمرار الحملات التي تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق، والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعومة للتأكد من إنتاج رغيف الخبز مطابقًا للمواصفات والأوزان، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية، أسفرت عن ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جراما و25 جراما للرغيف الواحد، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليهما وغلقهما لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين، كما تم ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن، ومخبز توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، ومخبز آخر قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات في مدينة النوبارية.

كما قامت الحملة بتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبالمرور على مركز إيتاى البارود تمكنت الحملة من ضبط 4 مخابز لتصرفها فى67 شيكارة دقيق بلدى مدعم، عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 11 مخبزا لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، بالإضافة إلى 10 تجار تموينيين لعدم إعلانهم عن أسعار السلع التموينية للمواطنين، و6 محلات لإقامة أوكازيون دون تصريح وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط عدد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة استمرار الحملات إجراءات القانونية التجارة الداخلية

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