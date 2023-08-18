أسطورة أرسنال.. ثيو والكوت يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الدولي الإنجليزي ثيو والكوت، لاعب فريق أرسنال السابق، اليوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وكانت آخر محطات والكوت الكروية اللعب لفريق ساوثهامبتون، قبل مغادرته بنهاية الموسم الماضي.

ونشر والكوت البالغ من العمر 34 عامًا، مقطع فيديو عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله إنهاء مسيرته الكروية التي استمرت قرابة الـ 18 عامًا، متوجهًا بالشكر لكل زملائه ومدربيه السابقين.

وكان والكوت أحد أبرز المواهب الإنجليزية على الإطلاق، حيث بدأ مسيرته مع الفئات السنية الصغرى لـ ساوثهامبتون، قبل أن يخطف أنظار أرسنال ومدربه السابق، الفرنسي أرسين فينجر، ليتعاقد معه مطلع عام 2006، مقابل 10 مليون يورو، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

وتُوج والكوت مع أرسنال ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية 3 مرات، كما شارك معهم في 397 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا 108 أهداف، قبل أن يرحل عنهم عام 2018، لينتقل إلى إيفرتون، ومنه إلى ساوثهامبتون.

ونال والكوت استدعائه لقائمة منتخب إنجلترا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2006 بألمانيا، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

وشارك والكوت في 47 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، مسجلًا 8 أهداف.