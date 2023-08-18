"إكسترا لايف": حفل حكيم فى العلمين كامل العدد وسط تفاعل كبير من الجمهور

استعرضت يارا مجدي، مراسلة قناة "إكسترا لايف"، تفاصيل فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي في دورته الأولى، والذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة.

وقالت يارا لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على "إكسترا لايف"، إن الحفلات الفنية التي شهدتها العلمين، أمس، كانت أكثر من رائعة، والجمهور تفاعل بشكل كبير معها.

وأضافت أن يوم أمس شهد أيضًا العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية القوية جدًا، متابعة: "هناك تزايد في عدد الزوار وتنوع كبير في الحضور من جميع الفئات العمرية والجنسيات المختلفة".

وأكد أن كل يوم مهرجان العلمين يكون أقوى ويزداد تألقًا ونجاحًا ويجذب جمهورًا أكثر، مشيرة إلى أن مسرح العلمين آرينا شهد حفل الفنان حكيم أمس والحفل كان كامل العدد وحضره مختلف الفئات العمرية.

وتابعت: "الكل كان مبسوط جدًا من حفل الفنان حكيم وكان هناك تفاعل كبير جدًا من الجمهور مع النجم حكيم الذي غنى العديد من أغانيه التي يحبها الجمهور"، مشيرة إلى أن حكيم أكد أن العالم كله يتحدث عن مهرجان العلمين، وكتب هاشتاج العالم علمين على تيشرت وأهداه للجمهور.