الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالأسماء.. 13 مصابًا فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الدولى

حادث تصادم
حادث تصادم

أُصيب اليوم الجمعة، 13 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات بالطريق الدولي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "ملك أحمد محمد صلاح - 14 سنة، مُصاب باشتباه كسر بالحوض وكدمات متفرقة بالجسم، محمد أحمد محمد صلاح  - 10 سنوات مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رانيا محمد أحمد - 41 سنة، مُصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، بسمة السيد شوقي - 22 سنة، مُصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، مريم فهمي حسن 15 سنة، مُصابة بجرح رضي بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ريفان عمر خالد عام واحد مصابة بجرح رضي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم".

كما أصيب في نفس الحادث: "محمد خالد حامد - 26 سنة، مُصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد محمد صلاح الدين - 42 سنة، مُصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ولاء محمد علي - 39 سنة، مُصابة باشتباه خلع بالكتف واشتباه كسر في الفقرات العنقية، سارة فهمي حسن - 27 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالجسم، أميمة خالد حامد - 29 سنة، مُصابة باشتباه نزيف داخلي بالبطن، ياسين عمرو - 16 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ابتسام محمود حسنين - 70 سنة، مُصابة بكدمات وسحجات بالجسم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

اسماء المصابين اصابة 13 شخص تصادم 4 سيارات مستشفى العلمين النموذجي الطريق الدولي

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