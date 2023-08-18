الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. الحكم على 20 متهمًا بـ"خلية النزهة الإرهابية"

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تصدر الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبتء، الحكم على 20 متهما فى القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، المعروفة إعلاميًا بـ «خليه النزهة الإرهابية».

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي .

واتهمت النيابة العامة كلا من “محمود حسين أحمد القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار، وعبدالرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد”.

ووجهت النيابة للمتهمين في قضية تهريب الأموال لأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتى مارس 2021 داخل مصر وخارجها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى القضية تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها ، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من 2015 وحتی 2021/3/29 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

 

الدائرة الأولي إرهاب محاكم بدر الحكم خليه النزهه الإرهابية المستشار محمد السعيد الشربينى

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

أخبار فاتتك| فرص عمل جديدة للشباب وهذه الأعراض تؤكد إصابتك بمتحوّر كورونا الجديد

الفراخ بـ 69 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 18-8-2023

لحماية خصوصيتك من الاختراق.. كيف تؤمن حسابك على "فيسبوك" من "الهاكرز"؟

كيف يمكنك تنمية ذكاء طفلك في سن مبكرة؟.. طبيبة نفسية تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس