بدء دورات مبادرة مهنتك مستقبلك بقرى مركز الواسطى ببنى سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بتوفير أوجه الدعم والتيسيرات لمختلف المبادرات والبرامج والمشروعات التي تسهم في التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والمرأة المعيلة، من خلال الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المواطنين بقرى ومراكز المحافظة.

وفي هذا الشأن ورد تقرير جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى الذي أعده حمادة راضي رئيس المدينة، والمتضمن الإشراف على بدء الدورات التدريبية المجانية بقرى المركز، على المهن التى يتطلبها سوق العمل، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال وحدة التدريب المتنقلة التابعة لوزارة العمل، على مهن (التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية)، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين المحافظة ووزارة العمل، لتدريب وتأهيل الشباب من أبناء القرى لسوق العمل.

وتم بدء الدورة التدريبية بقرية قمن العروس، يليها قرية الهرم وعزبة أبو النور وفق برنامج تدريب محدد وجدول زمني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وقد تم تفقد مكونات الوحدة المتنقلة، والتي تحتوى على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل : ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهربائية وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وغيرها، علاوة على عقد ندوة لتعريف المواطنين بأهمية التدريب من أجل التشغيل، واهتمام المحافظة بالشباب ومساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة من خلال قنوات متعددة.