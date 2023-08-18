غدا.. محاكمة عامل قتل طالبا في مشاجرة بباب الشعرية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، محاكمة عامل بتهمة قتل طالب بسبب مشاجرة بينهما في منطقة باب الشعرية.

تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين قيام عامل بالتعدى بالضرب على طالب مصاب بجرح طعنى بالبطن، باستخدام سلاح أبيض - سكين - حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة التي احالته للمحاكمة التي أصدرت قرارها السابق.