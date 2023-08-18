الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بتفوق للاعبين المصريين.. اليوم ختام البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين

بطولة الجودو العربية
بطولة الجودو العربية بالعلمين

تختتم منافسات البطولة العربية الجودو، اليوم الجمعة، والتي تقام بالعلمين الجديدة، بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية وبمختلف الفئات العمرية للبراعم والناشئين والأشبال.

وشهدت منافسات الأمس تفوقا ملحوظا للاعبين المصريين، وجاءت النتائج كالتالي:

توج يوسف الكسار لاعب المؤسسة العسكرية الميدالية الذهبية في منافسات وزن 66 كيلو، بعد الفوز على حسن المغربي، في نهائي البطولة العربية للجودو، المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

وفاز عمر قداح، لاعب نادي هليوبوليس، بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 66 كيلو، بعد الفوز على الكويتي علي هاني، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحصد عمر حسين، لاعب نادي المؤسسة العسكرية الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 55 كيلو، في المباراة النهائية.

كما فاز عمر حسين على الجزائري أيمن هزيل، بعد مباراة ماراثونية واستحق الفوز الميدالية عن جدارة.

- مازن التونى يحصد الميدالية الذهبية فى منافسات وزن 90 كيلو

فيما حصد مازن التوني، لاعب نادي وادي دجلة، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 60 كيلو بعد الفوز على فواز أمين منصور، لاعب القادسية الكويتي.

وحصدت رقية عبدالعزيز، لاعبة نادي المؤسسة العسكرية، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 57 كيلو، بعد الفوز على إسراء إسماعيل، في المباراة النهائية بالبطولة العربية للجودو المقامة بمدينة العلمين الجديدة.

وتوج يوسف أحمد، لاعب نادي المؤسسة العسكرية، بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 50 كيلو، بعد الفوز خلال مباراته ضد علي الرامزي، لاعب نادي القادسية الكويتي، في مباراة تحديد المركز الثالث.

وحصد ياسين سعيد، لاعب نادي هليوبوليس الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 50 كيلو، بعد الفوز على حسين علي في المباراة النهائية بالبطولة العربية للجودو، المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

توجت فاطمة فتحى بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحققت سما هنداوي المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأسفرت نتائج وزن تحت 44 كجم، لمنافسات الناشئين بالبطولة العربية، عن حصد الثنائي المصري حبيبة على وأروى محمد ذهبية وبرونزية.

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