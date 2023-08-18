كاهن كنيسة النمسا يكشف كيف يقضي الاقباط صوم العذراء في المهجر

تواصل الكنيسة الارثوذكسية بمصر صوم العذراء مريم ،والتي بدأته في 7 أغسطس وتختتمه في 22 أغسطس الجاري.

ومن جهته كشف القمص د. إبراهيم إبراهيم حنا راعي الكنيسة القبطية الارثوذكسية في النمسا عن أجواء صوم العذراء بالنمسا، وكيف يقضي أقباط المهجر صوم العذراء.



وقال في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك أجواء روحية خاصة في النمسا تحت رعاية الأنبا جابرييل أسقف النمسا بمناسبة صوم السيدة العذراء ونهضتها المباركة، التي تبدا من يوم الاثنين 7 أغسطس حتى يوم الاثنين 21 أغسطس عشية عيد ظهور صعود العذراء مريم للسماء.

- تفاصيل القداسات والعظات الروحية

وتابع تكوون هذه أياما روحية عميقة تكتظ كنائس الايبارشية بالشعب الأكثرية منهم شباب وأطفال من الجنسين يحضرون القداسات والعشيات والتمجيد والتسبحة بشوق ولهفة، مستمتعون بعظات روحانية وتعليمية عميقة باللغتين العربية والألمانية يقوم الآباء بالعظات العربية ويقدم الشباب العظات باللغة الألمانية .

وأضاف أثناء أيام النهضة يتكرم الكردينال كريستوفر شونبرون بزيارة الكنيسة، لتقديم التهنئة للأنبا جابرييل ومجمع الآباء واطياف الشعب القبطي بالنمسا .

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنائس المسيحية القداسات الإلهية والنهضات الروحية.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية حاليًا خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة، إذ يتوافد عليها الآلاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.

ويعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة العذراء مريم، ويمتنع الأقباط فيه عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط، ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات دون زيوت.