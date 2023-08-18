الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خميس الجارحى: لـ"الشاهد": رؤيا للنبى كانت سببا فى انسحابى من الإخوان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وخميس الجارحي

قال خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، إنه تعرض لضغوط شديدة جدًا من الإخوان، وأي قتيل كان يسقط منها كانوا يحملونه المسئولية لدرجة أنه كان يدخل غرفة ويغلقها على نفسه ويبكي.

وأضاف "الجارحي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤيدين للإخوان يكونوا أشد من أفراد الجماعة نفسها؛ لأنهم لا يعرفون شيئًا عنهم ولديهم شعور ديني جارف.

كنت مترددًا في الإنسحاب من الإخوان

وأكد أنه كان مترددًا في الإنسحاب من الإخوان، ولذا ألزم نفسه بثلاث دعوات يوميًا وهي: "اللهم لا تجعل في قلبي غلًا للذين آمنوا"؛ لأن سيدنا عمر قال "طالما الإنسان وفق للدعوة فهي مستجابة"، والثانية "اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن"، والثالثة: "اللهم آرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه"، مشيرًا إلى أنه فجأة كان يفتح التلفزيون فيجد حديث يعطي نفس المعنى لتأييد خروجه من الجماعة.

وتابع، أنه رأى النبي عليه السلام، في رؤيا، وكأن هناك نقص في مبنى الصفا والمروة وقال النبي من يكملها له جائزة مني فأكملها وعندما خرج للساحة وجد النبي فاحتضنه، فادرك أنه على حق.

خميس الجارحي الإخوان النبي عليه السلام رؤيا الانسحاب متردد برنامج الشاهد

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