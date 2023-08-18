الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجارحى لـ "الشاهد": الإخوان مارسوا العنف بعد 30 يونيو طبقاً لمنهج سيد قطب

خميس الجارحي
خميس الجارحي

 أكد خميس الجارحي، المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، أن أعمال العنف التي مارسها الإخوان أيام سيد قطب، هي نفس الممارسات التي مارسها الإخوان بعد 30 يونيو، سواء الإخوان هم من يفعلونها أو التيارات التي تحالفت مع الإخوان.      

                

وأضاف الجارحي خلال حواره ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن اللجان الكمالية التابعة للقيادي الإخواني محمد كمال من حسم وألوية الثورة مارسوا العنف، لافتاً إلى أن قيادات الإخوان اعترفت بممارسة العنف. 

 

وأوضح أنه في أحد قنوات الإخوان الإرهابية، خرج قيادي إخواني يدعى عماد صابر، في الذكرى الثانية لثورة يناير، وقد تم عرض مشهد لتفجير كمين لـ 6 جنود مصريين، ليعلق عليه القيادي الإخواني إن منفذين العملية هم جماعة العقاب الثوري، وهم إخوان، فتفاجأت المذيعة وقالت له بأن هذا يعتبر استخدام للعنف، قال لها لا، هذا يسمى حراك ثوري. 

خميس الجارحي 30 يونية عنف الأخوان برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز

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