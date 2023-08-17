الأهلي يواصل انطلاقته المميزة بالدوري السعودي بثلاثية في مرمى الخليج

واصل الأهلي انطلاقته المميزة في بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه الخليج 3 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وكان الأهلي قد افتتح الموسم بالفوز بنفس النتيجة على الحزم، فيما خسر الخليج 1 /3 أيضا أمام الفيحاء في الجولة ذاتها.

وتقدم الأهلي عن طريق روجر إيبانيز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميله رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 58 ،نجح الخليج في تقليص الفارق عن طريق منصور حمزي، لكن سميحان النابت أعاد فارق الهدفين لصالح الأهلي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن الرياض صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الخليج المركز الثامن عشر والأخير بدون رصيد من النقاط، في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة.