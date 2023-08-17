أحمد الشهاوي: لم أذهب نحو كتابة الرواية كموضة ولا أبحث عن الشهرة

كشف الشاعر والروائي أحمد الشهاوي عن مسيرته العلمية والأدبية خلال السنوات الماضية.

قال الشهاوي خلال لقائه ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية د.صفاء النجار، المُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم، إن القاهرة مدينة لها أسرارها ومفاتيحها وشخصياتها الآسرة، مضيفًا: "عشت وحيداً وأعيش وحيداً وكنت مصراً ألا أعود إلى القرية وإلا متحققاً".

وتابع "أنا ابن السرد بشكل أو بآخر من صدقاتي العميقة لجمال الغيطاني وخيري شلبي وإبراهيم أصلان وصدقات علي المستوي الانساني، وسأقيم ندوة رسمية أسبوعية في بيتي بالمعادي لمناقشة الأحداث الثقافية، جهزت بيتي ليكون متحفاً يعرض مئات اللوحات التي جمعتها علي مدار عمري".

أوضح "شهدت حادث سرقة مخطوط رواية كتبها الأديب الكبير خيري شلبي ولم تهد مرة آخري، وكل ما كتبت هو سيرة ذاتية لي، ولم أذهب نحو كتابة الرواية كموضة ولا أبحث عن جوائز أو شهرة".