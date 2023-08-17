أحمد الشهاوي: الصحافة الإقليمية فتحت الباب أمام المبدعين وأنا منهم

كشف أحمد الشهاوي، الشاعر والروائي، عن مسيرته العلمية والأدبية خلال كل السنوات الماضية.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "أطياف"، مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الخميس، إن الشعر هو السمة الأساسية الوحيدة التي تعرفني بالناس.

وأضاف أن محاولاته الشعرية بدأت في الإبتدائية وأصدر ديواناً شخصياً في الاعدادية، موضحاً أن الصحافة الإقليمية فتحت الباب أمام المبدعين وهو منهم.

وأشار إلى أن إقامته في محافظة سوهاج تجربة مهمة له حيث صار صوفياً إشراقياً، موضحاً أن عدد كبير من الشعراء استعاروا لغة الآخرين لكني كتبت حالي فقط.

وتابع:"أحكي لابني ما عاصرته من مآسي وصعوبات في بداية وجودي في القاهرة،و الإنخراط في دوائر الشعر كان أسهل كثيراً من الصحافة".