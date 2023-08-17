بدء توافد الجماهير لحفل محمد محسن وحكيم بالعلمين

كشفت ميرنا عادل، موفدة "إكسترا نيوز" من العلمين الجديدة تفاصيل فعاليات اليوم من مهرجان العالم علمين، مؤكدة أن الجمهور بدأ يتوافد على حفلات النجوم والتي ستقام الليلة.

وأضافت خلال تصريحاتها للقناة، أن الجمهور على موعد الليلة مع حفل الفنان محمد محسن، والفنان حكيم، مؤكدة أن هناك تزاحم شديد من الجمهور لحضور الفعاليات، بالإضافة إلى حفل ستاند أب كوميدي علي قنديل.

أشارت إلى أن ممشى العلمين السياحي يتواجد على طوله فرق شعبية مختلفة من عدد من المحافظات تؤدي عروضها بمشاركة الجماهير، بالإضافة إلى فعاليات مسرح الشارع التي تضم العديد من الحفلات المجانية.

بطولة الجودو والحضور الجماهيري فيها

وتابعت أن اليوم شهد استكمالًا لبطولة الجودو، والتي تقام في الغد كذلك وتحظى بحضور جماهيري كبير لمتابعتها، مشيرة إلى تواجد أمني كبير بالعلمين لتحقيق الأمن والأمان للجماهير، وكذلك انتشار سيارات الإسعاف بالقرب من الحفلات وبالشوارع لسرعة تقديم الخدمات الطبية.