الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نهى درويش تكشف آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

كشفت الإعلامية نهى درويش آخر مستجدات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلة: "إن المواطنين والشباب الذين يهتموا بالكوميديا والطرب الكوميدي توافدوا على مسرح الشارع في مدينة العلمين الجديدة حتى يكون على موعد مع ليلة كوميدية طربية مع علي قنديل والمشهور بالاستاند أب كوميدي". 

وأضافت نهى خلال تقديمها برنامج "هنا العلمين" عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مسرح الشارع بدأ في الامتلاء بأعداد كبيرة من الجمهور من أجل استقبال نجمهم المفضل، لافتة إلى أن اليوم يشهد، أيضًا، حفلة في الأرينا للفنان الشعبي المصري حكيم، حيث يعتبر حكيم من جيل الثمانينات والتسعينات ومازال مستمرًا، حتى الآن، وقد عشنا معه ذكريات جميلة جدًا ومازال له أثر في الأجيال الجديدة أيضًا. 

أشارت إلى أنه منذ الإعلان عن حفلة الفنان حكيم، وقد تم بيع التذاكر كلها، مؤكدة أن المسرح اليوم سيكون ممتلئ بالجماهير، وأعرب الفنان حكيم عن سعاته بالمشاركة في مهرجان العلمين.

نهى درويش العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة حفلة حكيم منطقة الأرينا

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