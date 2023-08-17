انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الإسبانى

انتخب النواب الإسبانى، اليوم، فرانسينا أرمينيجول مرشحة الحزب الاشتراكي رئيسا جديدا لمجلس النواب، بعد حصولها على 178 صوتا من إجمالي 350 مقعدا.



واعتبرت جلسة مجلس النواب اليوم تجربة قبل تصويت حاسم على الانتخابات التي ستحدد من سيشكل الحكومة المقبلة، بعد انتخابات غير حاسمة جرت الشهر الماضي.



وجاء انتخاب أرمينيغول عقب اتفاق في اللحظات الأخيرة مع حزب "معا من أجل كاتالونيا" الانفصالي الكاتالوني.



وفي الانتخابات التي جرت في يوليو الماضي، تصدر الحزب الشعبي نتائج الانتخابات التشريعية في إسبانيا، من دون أن يحصل على عدد المقاعد الضرورية لتأليف حكومة، ما أدى إلى تراجع عدد مقاعد الاشتراكيين من 122 إلى 121، فيما ازدادت مقاعد الحزب الشعبي من 136 إلى 137، لكنهما لا يزالان بعيدين من تحقيق غالبية مطلقة في البرلمان وهي 176 مقعدا من الدورة الأولى.