الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال التهامى يناشد الرئيس استمرار الحوار الوطنى لمناقشة أى قضايا تطرأ

جمال التهامي
جمال التهامي

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إننا نثمن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ إجراءات فورية بشأن توصيات الحوار الوطني، مؤكدًا أنه وعد وصدق.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي ياسرعبدالستار، أن هذه المنصة الحوارية جيدة وجمعت أبناء مصر بكافة تخصاصتهم واتجاهتهم حتى يكون له مخرجات قابلة للتطبيق وتم مناقشة 3 محاور رئيسية انبثق منهم 13 قضية وكنا خلال المناقشة ولا توجد نقاط حمراء إنقاذ نقف عندها. 

 الحوار الوطني نجح في أن يجمع جميع أبناء الشعب المصري 

وأكد أن الحوار الوطني نجح في أن يجمع جميع أبناء الشعب المصري على طاولة واحدة ويكون له مخرجات قابلة للتطبيق، مناشدًا الرئيس أن يستمر الحوار الوطني ولا ينتهي بعد مناقشة القضايا الموجودة به لمناقشة أي قضية تطرأ ويتم رفع نتائجها للرئيس.

جمال التهامي ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار الوطنى مناقشة القضايا

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