الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المايسترو سليم سحاب: قرار العيش في مصر كان صعبًا لكني فضلته

سليم سحاب
سليم سحاب

قال سليم سحاب، الموسيقار اللبناني، إنه تخرج بشهادة قائد أوركسترا سيمفوني وأوبرا، لافتاً إلى أن اسم هذه الشهادة ظلمه جدًا حيث تعتبر الشهادة عالمية، لكن عصاة الأوركسترا ظلمته لأن الدراسات التي درسها في معاهد الموسيقى الروسية تمنحه لقب عالم موسيقى. 

وأضاف سليم سحاب خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن فكرة أن أصبح قائد أوركسترا، أن تاريخ مولدي الموسيقي بدأ سنة 1988 في مصر، لافتاً إلى أنه بعدما أسس فرقته في لبنان واشتهر به، ومن ثم أرسل تسجيلات للفرقة اللبنانية إلى التلفزيون المصري، دعته وزارة الثقافة في مصر لإقامة حفلات مع فرقة أم كلثوم، التابعة لمعهد الموسيقى العربية، ومن ثم جاءته عليه الدكتورة رتيبة الحفني بعرض من وزير الثقافة بالاستقرار في مصر، معقباً: "كان العرض بالنسبة لي مرعب حيث كان يمثل ذلك البدء بالصفر من جديد بعدما كنت قد أسست فرقتي في لبنان بعد العودة إليها من دراسة استمرت 12 سنة في روسيا، وبالتالي كان اتخاذ القرار صعبًا، لكنني في النهاية اتخذت القرار بالاستقرار في مصر ومازلت أقيم في مصر حتى الآن". 

سليم سحاب المايسترو سليم سحاب برنامج عاصمة الفنون أم كلثوم القاهرة الإخبارية

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