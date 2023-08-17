ضبط المتهم بالتعدى على عامل ومنعه من القيام بعمله فى حدائق الأهرام

عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص مستقلاً سيارة بالتعدى على أحد العمال حال قيامه بالحفر؛ تمهيداً لتركيب كابل كهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

بالفحص برئاسة اللواء هشام ابو النصر مدير أمن الجيزة أمكن التوصل للعامل المشار إليه، وبسؤاله قرر أنه أثناء قيامه بأعمال الحفر ضمن مجموعة عمالة تابعة لإحدى الشركات لتوصيل كابل كهرباء حضر الشخص المشار إليه مستقلاً سيارته واعترض على الحفر والتعدي عليه بالسب دون إحداث إصابته، وهدده والمتواجدين معه بالإيذاء.

نجح رجال المباحث برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أنه اعتدى على العامل المذكور على النحو المشار إليه اعتراضاً على الحفر في الطريق المؤدى إلى مسكنه.